Ai da 1,5 milioane de dolari pe o limuzină chinezească la mâna a doua? Un client din Orientul Mijlociu tocmai a făcut-o

Un client din Orientul Mijlociu a plătit aproximativ 1,5 milioane de dolari pentru o limuzină chinezească. Despre ce model este vorba?

În cultura populară, mașinile chinezești sunt, de regulă, interpretate drept alternative mai ieftine la concurenți tradiționali, fie că este vorba despre modele europene, americane sau japoneze. Eventual și sud-coreene. Însă există anumiți producători care nu marșează pe ideea de calitate/preț, ci pe ideea de a-și crea propriile interpretări a ceea ce înseamnă un automobil luxos.

Unul dintre aceștia este Hongqi, iar dacă nu știi cine sunt nu te putem blama. În afara pieței domestice din China, acest nume nu este aproape deloc cunoscut. Potrivit Carscoops, un cumpărător din Emiratele Arabe Unite tocmai a plătit 1,5 milioane de dolari pentru ea și nici măcar nu poate spune că este primul proprietar al mașinii.

Mașina în cauză nu este un model chinezesc obișnuit. Este vorba de Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun. Creată folosind un amestec de tehnologie modernă și meșteșuguri tradiționale chinezești, este mult peste mașinile chinezești pe care majoritatea le cunosc.

Limuzina fabricată în China oferă un nivel de lux pe care nu îl poți nega

Spre exemplu, la interiorul acestei mașini regăsim ornamente pentru consola centrală și pentru fețele ușilor care au fost create utilizând o tehnică de lăcuire specifică orașului Fuzhou, care implică aplicarea manuală a 28 de straturi de lac natural pe o suprafață incrustată cu sidef, ce prezintă fragmente din Lantingji Xu, o piesă de caligrafie chinezească scrisă acum peste 1.500 de ani.

Textul din poezie poate fi proiectat pe bord, iar scene din aceasta sunt brodate pe spătarele scaunelor, un proces care durează 600 de ore și necesită doi oameni. Alte detalii de lux specifice culturii chineze includ un capac al cotierei a cărui bază din folie de aur înfățișează mai multe dintre operele de artă celebre ale țării.

Mașina măsoară 6 metri în lungime și are un design cu influențe retro. Despre acest model am scris în trecut, atunci când era denumit L5. Se pare că noul proprietar al mașinii este omul de afaceri Stanislav Semenov. Deși limuzina de lux are zero kilometri și este neutilizată, a fost preînmatriculată pentru a simplifica exportul.

