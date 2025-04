Prim contact cu noul Suzuki eVitara – Cum se prezintă prima electrică a japonezilor?

Prezentat la finalul anului trecut, primul model electric al producătorului japonez urmează să intre în producție în primăvara acestui an. Între timp, noi am condus Suzuki eVitara, încă în stadiu de prototip, pentru a vedea cum se comportă, ce oferă și unde se situează prima mașină electrică de la Suzuki.

Suzuki Vitara este un nume popular, care, cred eu, că nu are nevoie de nicio introducere. Actuala generație se numără printre cele mai populare modele Suzuki, însă producătorul japonez a ales să folosească acest nume pentru prima sa mașină electrică.

Japonezii au prezentat eVitara la începutul lunii noiembrie a anului trecut. Recent, am participat la o serie de teste cu primul model electric al producătorului, mașină care va fi vândută și în Europa, urmând să concureze cu modele precum Kia EV3, Hyundai Kona Electric sau Peugeot E-2008, ca să numim câteva.

Am călătorit până în Germania pentru a lua parte la testele dinamice desfășurate pe

Suzuki eVitara folosește o platformă electrică dedicată

Primul model electric al celor de la Suzuki folosește o platformă tehnică dedicată, creată pentru modele electrice, pe care japonezii o denumesc Heartect-e. Mașina va fi vândută în paralel cu Vitara echipată cu motoare termice, însă cele două mașini nu puteau fi mai diferite din punct de vedere tehnic.

Lung de 4.275 mm, eVitara este cu 100 mm mai mare decât actuala Vitara, iar ampatamentul de 2.700 mm este cu 200 mm mai mare, ceea ce se traduce prin mai mult loc pentru pasageri. Mașina măsoară 1.800 mm lățime și 1.635 mm înălțime, având dimensiuni comparabile cu cele ale rivalilor săi electrici.

Suzuki Vitara vine echipat în standard cu o baterie 49 kWh (brut) și un motor de 144 CP care antrenează roțile din față. Dacă alegi bateria mai mare, de 61 kWh (brut), puterea crește la 174 CP, însă cuplul rămâne neschimbat – 193 Nm. În plus, există și o versiune cu tracțiune integrală, numită e-AllGrip, care folosește două motoare electrice, pentru o putere totală de 184 CP și 307 Nm.

Versiunea de bază poate accelera de la 0 la 100 km/h în 9,6 secunde, versiunea intermediară în 8,7 secunde, iar varianta echipată cu două motoare electrice poate sprinta de la 0 la 100 km/h în 7,4 secunde. Am aflat și autonomiile pentru fiecare versiune, iar acestea sunt: 346 km, 428 km, respectiv 412 km.

Indiferent de versiune și bateria aleasă, eVitara se va putea încărca cu 11 kW AC sau cu 90 kW DC, iar Suzuki spune că repriza de încărcare 10% – 80% va dura circa 45 de minute. În plus, inginerii ne-au comunicat că fiecare model va fi echipat în standard cu pompă de căldură, o dotare care se va dovedi foarte utilă pe timp de iarnă, atunci când temperaturile scad sub pragul înghețului.

Cabina lui eVitara introduce o nouă abordare asupra tehnologiei pentru Suzuki

Odată cu acest nou model electric, Suzuki a ales să se folosească mai mult de componenta digitală la interior. Astfel, toate variantele de eVitara sunt dotate cu două ecrane, care sunt folosite pentru instrumentarul de bord și pentru sistemul multimedia central. Grație acestor două ecrane, care sunt integrate sub același panou. Mi-a plăcut să văd că ecranele nu interferează cu câmpul tău vizual atunci cânt te afli la volan și că Suzuki a păstrat o serie de comenzi fizice pentru sistemul de climatizare, dar și un buton tradițional pentru reglarea volumului.

Avem de-a face cu o nouă filosofie de design pentru Suzuki, însă este una care păstrează caracterul robust și aventuros al producătorului japonez de automobile. Planșa de bord este împărțită în două trepte, cu guri de ventilație generoase, în timp ce consola centrală integrează un selector de viteze minimalist, rotativ, dar și comenzi pentru funcții precum One Pedal Drive, Autohold sau modurile de rulare. Versiunile cu tracțiune integrală primesc și un buton dedicat Trail Mode, care alterează setarea sistemului de control al tracțiunii pentru situațiile în care conduci pe drumuri accidentate.

Poziția la volan nu este foarte înaltă, ceea ce pentru mine este un plus, însă scaunul poate fi reglat ușor pentru a-ți găsi rapid poziția la volan. Mi-ar fi plăcut, în schimb, să pot ridica puțin mai mult volanul, dat fiind că sunt o persoană mai înaltă. Acest lucru mi-ar fi permis să văd mai bine instrumentarul de bord, dar și să cobor mai ușor din mașină.

Chiar și cu un șofer mai înalt în spatele volanului, rămâne spațiu suficient și pentru pasagerii pentru pasagerii din spate. Bancheta spate poate, de asemenea, culisa și poate fi rabată 40-20-40, iar zona centrală poate fi transformată în cotieră, integrând și două suporturi pentru băuturi.

Tind să cred că Suzuki a prioritizat spațiul pentru pasageri și mai puțin volumul maxim de încărcare în portbagaj. Din fericire, acesta este destul de bine compartimentat, iar dacă vrei să mărești spațiul de încărcare, poți culisa bancheta spate spre înainte sau o poți rabata complet.

Pe lângă hardware-ul integrat la bordul noului său SUV electric, producătorul are și o aplicație pe care o poți folosi pentru a controla și monitoriza diferite aspecte ale mașinii. Aceasta se numește Suzuki Connect și, cu ajutorul său, poți afla starea de încărcare a bateriei, poți porni climatizarea sau poți activa precondiționarea baterii, dacă știi că vrei să încarci mașina. Poți inclusiv să încui mașina de la distanță sau să verifici câtă autonomie mai ai.

Cum se conduce noul Suzuki eVitara?

Pe parcursul unei întregi zile am putut experimenta mașina cu ajutorul unei serii de teste și scenarii pe care Suzuki le-a pregătit pe circuitul de testare Segula, din Germania. Am început ziua cu o serie de teste prin care ni s-a prezentat modul în care suspensia funcționează pe diferite suprafețe, dar și la diferite viteze, în timp ce efectuam o serie de manevre, precum proba de slalom.

Suzuki eVitara cântărește, în funcție de nivelul de echipare și configurația motor/baterie, între 1.700 și 1.900 de kilograme, astfel că nu este o mașină tocmai ușoară. Acest lucru are plusuri, dar și minusuri. eVitara este o mașină stabilă, cu o suspensie calibrată pentru confort și surprinzător de silențioasă, chiar și în cazul modelelor dotate cu jantele de 19 inch.

Toate versiunile primesc suspensie independentă pe puntea spate, ceea ce contribuie atât la confortul pasagerilor, cât și la stabilitatea în viraje. Acestea fiind spuse, am avut ocazia să conducem mașina și pe un circuit special amenajat, ocazie cu care am descoperit că eVitara se simte bine atunci când nu abuzezi anvelopele cu coeficient de frecare redus, destinate mașinilor electrice, dar nu te va lăsa la greu nici dacă ai un drum către Brașov și vrei să abordezi câteva viraje pe Cheia.

Direcția este suficient de precisă, însă nu foarte comunicativă, iar tăria sa poate fi alterată prin diferitele moduri de rulare. Acestea modifică și răspunsul la accelerație, iar gradul de regenerare poate fi modificat doar când mașina este staționată. Mi-ar fi plăcut să văd niște clapete pe volan cu care să fac acest lucru în mers, atunci când simt nevoia de mai multă sau mai puțină recuperare a energiei.

Per total, Suzuki eVitara este se achită cu brio de cerințele clienților de mașini electrice, mai ales în acest segment al SUV-urilor de dimensiuni reduse. Este confortabil, ușor de manevrat, silențios, iar puterea dezvoltată de sistemul electric este suficientă. Bineînțeles, versiunea cu tracțiune integrală va fi cea mai dinamică pe accelerații, dar va oferi și un plus de siguranță atunci când carosabilul nu este complet uscat. În plus, va fi și cea mai capabilă în teren accidentat. În combinație cu garda la sol de 180 mm a mașinii, această tracțiune integrală electrică ar trebui să te ducă fără probleme către cabana la care plănuiești să îți petreci vacanța, cu condiția să ai montate anvelopele corecte.

Designul rămâne indiscutabil Suzuki

Când vei vedea noul Suzuki eVitara pe stradă vei ști că este un model al japonezilor. Proporțiile compacte, formele pătrățoase și protecțiile robuste din plastic sunt caracteristice modelelor moderne din gama Suzuki.

Este de apreciat că eVitara are propria identitate, dar poate fi recunoscut ușor ca fiind un model din gama Suzuki. Partea frontală încorporează faruri LED cu semnătură luminoasă în trei puncte și, spre deosebire de modele termice, Suzuki a ales să opteze pentru un design cât mai aerodinamic aici, fără o grilă. În schimb ai un ornament negru ce leagă cele două faruri.

Pe laterale observăm protecțiile din plastic, dar și jantele cu design aerodinamic, de 18 sau 19 inch. Linia plafonului coboară ușor pe spate pentru a ajuta coeficientul aerodinamic, iar partea posterioară a mașinii aduce puțin aminte de S-Cross, grație modului în care stopurile sunt desenate. Accentul albastru din textul eVitara dă de gol natura electrică a mașinii.

Concluzii

Deocamdată, japonezii au rămas tăcuți atunci când este vorba despre prețurile mașinii. Știm însă că producția va începe în primăvara acestui an, la uzina Gurajat, din India. Mașinile vor fi vândute și în Europa, iar clienții vor avea la dispoziție toate cele trei versiuni: standard, cu autonomie extinsă sau cu tracțiune integrală.

Suzuki eVitara va fi prima mașină electrică a producătorului japonez și vine destul de târziu pe scena globală a electricelor. În timp ce alți producători au lansat rapid oferte electrice pe piață, Suzuki nu s-a grăbit să facă acest lucru. De altfel, japonezii încă mizează pe modelele hibride din gama actuală, însă doritorii vor avea acum și o alternativă pur electrică în gama Suzuki.

eVitara va reprezenta o alternativă de luat în calcul pentru cei ce caută o mașină electrică de dimensiuni compacte, cu statură de SUV, poate și cu tracțiune integrală, care să ofere autonomii decente. Spațiul interior este suficient pentru o familie tânără, iar prin noile tehnologii integrate la bord, Suzuki vrea să atragă și clienții interesați de zona tech, nu doar de practicalitate.

Rămâne de văzut care vor fi prețurile noului model în România, pentru a vedea cum se compară cu ceilalți rivali deja disponibili în țara noastră.

Mai jos găsești și un clip de prezentare, plus primele noastre impresii de condus cu noul Suzuki eVitara complet electric:

