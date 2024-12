Test Drive cu Suzuki Vitara – SUV-ul corect, la prețul corect

Suzuki Vitara este un nume consacrat în segmentul SUV-urilor, iar versiunea care a primit o actualizare pentru anul 2024 duce povestea mai departe. Este o mașină care oferă un mix echilibrat de performanță, eficiență și caracteristici tehnice, toate la un preț accesibil. Am avut ocazia să testez noul Suzuki Vitara 1.4 Mild Hybrid cu cutie manuală și vreau să vă ofer o analiză despre ce înseamnă această mașină și cum se comportă pe drum.

La exterior, Suzuki Vitara păstrează o estetică robustă, cu linii clare și faruri LED reproiectate, care accentuează caracterul său aventuros. Dimensiunile compacte o fac potrivită atât pentru oraș, cât și pentru drumurile off-road. Partea frontală a fost schimbată aproape în totalitare, grila și bumperul fiind restilizate. Mașina din testul meu a venit cu jante aerodinamice din aliaj de un diametru de 17 inch.

Interiorul oferă o poziție de conducere plăcută, cu scaune bine conturate și confortabile, dotate cu funcție de încălzire. Materialele utilizate în cabină sunt mai degrabă practice decât luxoase, dar se remarcă distribuția eficientă a spațiului. Pasagerii, inclusiv cei cu o înălțime de peste 1,80 m, beneficiază de suficient spațiu pentru genunchi și cap.

Deși interiorul este practic, designul bordului și al volanului are un aspect ușor învechit în comparație cu concurența. Display-ul digital combinat cu elementele analogice păstrează o estetică funcțională, dar mai puțin atractivă pentru cei care caută un design ultramodern.

Noul Suzuki Vitara Mild Hybrid 2024 vine echipat cu un motor pe benzină de 1.4 litri, care dezvoltă 129 de cai putere și un cuplu de 235 Nm. Acest motor turbo este susținut de un sistem hibrid ușor, cu o baterie de 48 V care ajută la reducerea consumului și a emisiilor. Acesta este, de fapt, singurul motor disponibil pe Vitara în prezent, iar combinația dintre motorul termic și sistemul hibrid promite performanțe bune și o eficiență sporită.

Accentele de performanță nu sunt excepționale, dar sunt mai mult decât suficiente pentru un SUV de dimensiuni medii. În ceea ce privește accelerația, Vitara ajunge de la 0 la 100 km/h în aproximativ 10.2 secunde, iar viteza maximă atinsă este de 190 km/h. Aceasta este o performanță decentă, având în vedere că nu vorbim despre o mașină sportivă, ci despre un SUV de familie.

Vitara, un SUV care ține cu casa

Din punct de vedere al consumului, Vitara este destul de eficientă. Conform standardului WLTP, consumul combinat se situează la aproximativ 5.4 litri/100 km, ceea ce este excelent pentru un SUV de această dimensiune și performanță. În timpul testului meu, am obținut un consum real de aproximativ 6,5 litri la suta de kilometri, acesta poate fi mai mare în funcție de stilul de condus și condițiile de trafic. Acest consum face din Vitara o alegere economică pentru cei care doresc un SUV cu costuri de întreținere reduse.

Vitara este disponibil cu tracțiune față, dar există și varianta AllGrip cu tracțiune integrală, care oferă mai multe avantaje atunci când vine vorba de terenuri dificile. În versiunea testată (nivelul de echipare SPIRIT), aceasta avea tracțiune integrală, așa că nu am simțit că îi lipsește performanța pe drumuri dificile. În oraș sau pe drumuri de țară, Vitara se comportă foarte bine și oferă o stabilitate bună.

Suspensia față de tip McPherson și puntea spate rigidă cu bară de torsiune sunt configurate pentru a oferi un echilibru bun între confort și performanță. În majoritatea condițiilor de drum, Vitara se simte stabilă și confortabilă, dar pe drumuri foarte denivelate, suspensia poate deveni oarecum rigidă. Totuși, pentru majoritatea utilizatorilor, acest lucru nu va reprezenta o problemă semnificativă.

Cu o lungime de 4185 mm, o lățime de 1775 mm și o înălțime de 1600 mm, Suzuki Vitara se încadrează perfect în categoria SUV-urilor compacte. Deși dimensiunile sunt relativ modeste comparativ cu alte SUV-uri, Vitara impresionează prin spațiul interior mai mult decât suficient.

Portbagajul oferă o capacitate de 375 litri în configurația standard, iar dacă rabatezi scaunele din spate, poți obține până la 1120 de litri. Acest lucru face ca Vitara să fie o alegere excelentă pentru familiile care au nevoie de un SUV compact, dar totodată spațios. Un alt aspect important este raza de bracaj, care este de 10.4 metri, ceea ce face ca Vitara să fie foarte manevrabilă, mai ales în orașe sau în parcările înguste.

În ceea ce privește transmisia, Suzuki Vitara din testul meu a venit echipată cu o cutie manuală în 6 trepte. Aceasta este proiectată pentru a oferi treceri line între trepte, ceea ce îmbunătățește confortul în timpul condusului. Motorul de 1.4 litri este destul de eficient, cu o autonomie de aproximativ 600-650 km cu un singur plin de combustibil.

Vitara 2024 este echipată cu tehnologie modernă, inclusiv un sistem infotainment cu ecran tactil de 7 inch. Cu toate acestea, sistemul multimedia al mașinii afișează o grafică mai veche și uneori răspunde lent, ceea ce contrastează cu modernitatea altor componente ale mașinii. Cu toate acestea, oferă conectivitate prin Apple CarPlay și Android Auto, facilitând utilizarea aplicațiilor de navigație sau streaming. De asemenea, există un sistem de climatizare automată, un sistem de asistență la parcare și camere pentru viziune panoramică, care sunt opționale în funcție de echipare.

Deși Vitara nu oferă luxul altor SUV-uri premium, oferă tot ce este necesar pentru o experiență de condus confortabilă și plăcută.

În ceea ce privește siguranța, Suzuki Vitara vine echipat cu numeroase sisteme de siguranță, cum ar fi asistență la frânare de urgență și sistem de avertizare la schimbarea benzii. Aceste funcții sunt standard pe majoritatea versiunilor și ajută la protejarea șoferului și pasagerilor.

De asemenea, Vitara oferă un confort destul de bun, cu scaune confortabile și o izolare fonică bună până la 120 de km/h. Dacă se depășește această viteză, zgomotul de rulare devine începe să devină deranjant.

Un preț corect pentru un SUV compact

Prețul de pornire al lui Suzuki Vitara 2024 în varianta Mild Hybrid este de 21.510 euro. Varianta testată are ceva opțiuni în plus așa că prețul ajunge la 25.860 euro, iar culoarea metalizată One Tone adaugă 430 de euro la prețul final. Acesta este un preț corect pentru un SUV care oferă performanțe bune, eficiență energetică, un design atractiv și o gamă de tehnologii moderne.

În concluzie, Suzuki Vitara Mild Hybrid 2024 este un SUV compact excelent pentru cei care doresc o mașină accesibilă, eficientă și destul de versatilă. Nu este o mașină care să impresioneze prin lux sau performanță extremă, dar este perfectă pentru utilizatorii care caută un vehicul fiabil și economic. Cu un motor decent, un consum redus și o gamă de dotări, Vitara rămâne o alegere inteligentă în segmentul său.

Acest model continuă tradiția Suzuki de a livra vehicule bine echilibrate la prețuri accesibile, păstrând o identitate puternică în segmentul SUV-urilor compacte.

