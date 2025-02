Noua Kia EV3 – Ce oferă răspunsul coreenilor la Volkswagen ID.3?

Kia EV3 este cel mai nou membru al familiei de modele electrice a producătorului coreean. Dezvoltat pe o platformă tehnică dedicată mașinilor cu zero emisii, noua Kia EV3 promite autonomii impresionante și versatilitate sporită.

Noul model electric al producătorului coreean este disponibil acum și în România, iar noi am luat la test un exemplar pentru a vedea ce oferă, dar și câți kilometri poți parcurge în regim de iarnă cu o singură încărcare.

Mașina testată de noi a fost echipată cu bateria mică, de 58,3 kWh (brut), despre care producătorul spune că poate asigura o autonomie maximă de 435 km în regim WLTP. Mai există un acumulator, mai mare, ce măsoară 81,4 kWh (brut). Pentru acea configurație, Kia declară o autonomie maximă de 590 km.

Indiferent de capacitatea bateriei sau de nivelul de echipare ales, toate mașinile folosesc un singur motor electric ce produce 204 CP și 283 Nm. Vom vedea și versiuni cu două motoare electrice și tracțiune integrală, dar la o dată ulterioară. Variantele cu baterie mică pot sprinta de la 0 la 100 km/h în 7,4 secunde, în timp ce mașinile echipate cu bateria mare au nevoie de 7,7 secunde pentru aceeași repriză.

Kia EV3 se integrează perfect în mediul urban, dar nu dezamăgește nici în afara acestuia

Kia a transpus limbajul de design al SUV-ului electric de clasă mare, EV9, într-un format mult mai compact. Măsurând doar 4,3 metri în lungime, ampatamentul lui EV3 este comparabil cu ceea ce vedem pe un SUV precum Kia Sportage, spre exemplu. De asemenea, EV3 este lat de 1,85 metri și înalt de 1,56 metri.

Noua filosofie de design de la Kia se bazează pe suprafețe și linii drepte, iar proporțiile pătrățoase ale mașinii o fac să pară mai mare decât este de fapt. Platforma dedicată generează spațiu suficient pentru până la cinci pasageri, iar portbagajul măsoară 460 de litri. Acesta este completat de un spațiu de depozitare montat sub capota din față ce oferă 25 de litri suplimentari.

În condiții de iarnă, noi am reușit să extragem o autonomie maximă de aproximativ 340 km. Am preluat mașina cu bateria încărcată la 90%, iar cu această valoare am putut parcurge 300 km. Ne așteptăm ca în condiții mai blânde, autonomia mașinii să depășească 400 km. În cazul în care bateria mică nu oferă suficientă autonomie, puteți opta pentru acumulatorul mai mare.

Mașina din prezentarea noastră este un exemplar în echiparea Earth II, aproape complet echipat, al cărui preț de listă este de aproximativ 44.000 de euro, înainte de reducerile prin Programul Rabla Plus.

