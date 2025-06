Robotaxiurile de la Tesla nu sunt simple modele de serie, în ciuda afirmațiilor lui Elon Musk

Exemplarele de Model Y folosite pentru serviciul Tesla Robotaxi nu sunt simple mașini de serie. Compania a dotat aceste vehicule cu hardware mai performant, pentru un nivel de siguranță mai mare.

Tesla a lansat recent serviciul Robotaxi, facilitate prin care doritorii pot călătorii la bordul unei mașini autonome, în schimbul serviciilor de taxi tradiționale. Deocamdată, acest serviciu este activ doar într-o mică parte a orașului Austin, Texas, iar un angajat Tesla trebuie să stea permanent pe scaunul din dreapta.

Am putea spune că este încă într-un stadiu beta, deoarece încă se află în plină dezvoltare. Și, în ciuda afirmațiilor lui Elon Musk, care spune că sunt folosite exemplare Model Y de serie, acest lucru nu este tocmai adevărat.

Potrivit Carscoops, Tesla are un program numit Halo care modifică aceste mașini pentru a fi utilizate în serviciul Robotaxi. Fiecare mașină autonomă primește camere cu autocurățare și protecție suplimentară. În plus, mașinile au două unități de telecomunicații încorporate în mașină, fiecare oferind date GPS detaliate, permițând operatorilor de la distanță să controleze mașina, dacă este necesar. Ce-i drept, sunt integrate bine, ceea ce le face greu de depistat de consumatorul obișnuit.

Sistemul de conducere autonomă de la Tesla se bazează foarte mult pe camerele video, astfel că este necesar ca acestea să fie mereu curate. Model Y vine în standard cu un modul de telecomunicații, iar modificările aduse mașinilor par a fi mai mult modul în care Tesla se asigură că există un al doilea se de sisteme în caz că primul cedează.

Sawyer Merritt a făcut mai multe călătorii cu un astfel de taxi autonom de la Tesla. Într-o postare făcută pe X el declară următoarele: „Gata! În ultimele 36 de ore, am făcut un total de 20 de curse cu Robotaxi și am parcurs 150 de kilometri. Fără intervenții, fără probleme critice de siguranță. Toate cursele mele au fost line și confortabile”.

That’s a wrap! In the last 36 hours, I’ve taken a total of 20 @Tesla Robotaxi rides and traveled 92 miles. No interventions, no critical safety issues. All my rides were smooth and comfortable.

Thank you, Tesla, for letting me be a part of this experience—and congrats to the… pic.twitter.com/VNpSUVMuz6

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 24, 2025