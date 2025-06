Serviciul Tesla Robotaxi devine operațional în SUA. Primele impresii ale utilizatorilor

Primele călătorii cu taxiurile autonome de la Tesla au avut loc în Austin, Texas. În prezent, Tesla a alocat doar Model Y pentru acest serviciu.

Lansarea serviciului de transport Tesla Robotaxi a avut loc pe 22 iunie, relatează Mashable. Tesla a deschis serviciul publicului în Austin, Texas, după aproximativ o lună de teste efectuate de angajații companiei. Serviciul permite transportul pasagerilor cu vehicule autonome Tesla. În prezent sunt utilizate doar SUV-uri electrice Model Y.

Serviciul de transport autonom oferit de Tesla funcționează doar într-o mică parte din sudul orașului Austin și este disponibil doar membrilor grupului „Early Access”, ceea ce îl face un fel de program beta cu circuit închis. De asemenea, în timp ce mașinile se conduc autonom, un angajat Tesla trebuie să stea pe scaunul pasagerului, monitorizând călătoria.

Sawyer Merritt a făcut mai multe călătorii cu un astfel de taxi autonom de laTesla și descrie experiența ca fiind „lină și confortabilă”. Un alt utilizator de X a numit călătoria sa „incredibilă”, cu „opriri extrem de line”.

Here is my experience in one of the first public nighttime @Tesla Robotaxi rides. It was smooth, comfortable and just as good as it is during the daytime. pic.twitter.com/7bDvVaWf3A

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 23, 2025