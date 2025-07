Test Drive Mini Cooper S – Când jucăriile cresc

Mini Cooper revine sub forma unei noi generații, îmbinând și mai puternic trecutul cu prezentul și, de ce nu, puțin din viitor. Am trăit câteva zile cu un Cooper S și am revenit cu să vă povestesc pe larg – cu bune și cu rele – cum se prezintă noua generație a hatchback-ului.

Mini este un nume emblematic în industria auto. Primul model, lansat în 1957, a revoluționat modul în care mașinile sunt construite grație împachetării inteligente, care maximiza spațiul interior, fără a penaliza dimensiunile exterioare. Originalul Mini a fost opera inginerului Alec Issigonis, care a creat, dacă îi putem spune așa, o minune când vine vorba de împachetarea unui automobil.

Apoi modelele Mini au ajuns să concureze în diferite competiții. În 1961, micul model britanic a ajuns în mâinile lui John Cooper. Cu un motor mai puternic, frâne mai mari și câteva alte modificări fine, britanicul a creat unul dintre cele mai emblematice modele din istorie: Mini Cooper. Acest nume continuă să existe 60 de ani mai târziu, punând un zâmbet pe buzele oricui conduce sau privește un astfel de model.

ADN clasic de Mini, infuzie de modernitate

Nu cred că poți confunda noul model cu altceva. Este indiscutabil Mini și, comparativ cu vechea generație, este aproape identic la capitolul dimensiuni. Date fiind tendințele, este un lucru lăudabil. Kudos Mini! Lung de 3.876 mm, lat de 1.970 mm și înalt de 1.452 mm, noul Mini Cooper S în trei uși rămâne o mașină mică, agilă și creată cu distracția în minte.

Proporțiile îl recomandă instantaneu ca fiind un membru al gamei producătorului britanic, iar detaliile stilistice nu lasă loc de dezbatere. Farurile rotunde, grila mare care pare că îți zâmbește, stopurile cu semnătură luminoasă ce evocă drapelul Union Jack și plafonul purtat ca o șapcă definitivează caracterul Mini.

Configurația testată de noi a fost una îndrăzneață. În contrast cu caroseria vopsită în British Racing Green, dungile și plafonul roșii oferă o imagine distinctivă. Sunt elemente specifice Mini și, judecând după numărul de priviri pe care mașina le-a atras în cele câteva zile în care am derulat testul, conferă mașinii un anume „wow factor”.

Dat fiind faptul că mașina este echipată cu pachetul opțional John Cooper Works, exteriorul este mai agresiv. Acest lucru se datorează spoilerelor mai pronunțate, jantelor de 18 inch și eleronului montat în partea superioară a hayon-ului. De altfel, acest pachet include și frâne mai performante, dar și amortizoare adaptive controlate electronic.

Retro future cu puțin ajutor de la Samsung

Cred că la interior avem de-a face cu ceva mult mai revoluționar decât am văzut la exterior. Spun acest lucru pentru că în noile modele Mini vei întâlni o premieră în industrie. Este vorba despre ecranul central – și singurul de altfel – care tronează pe planșa de bord. Acest afișaj OLED produs de Samsung reprezintă centrul de comandă al interiorului.

Cu o diagonală de 9,4 inch și culorile vii, plus contrastul pentru care panourile OLED sunt cunoscute, acest afișaj este o bomboană pentru ochii privitorilor. Aproape toate comenzile au fost mutate aici – încă mai poți găsi câteva butoane, precum cel de avarii sau pentru modurile de rulare în format fizic – ceea ce poate fi foarte ok sau nu prea, depinde de preferințele fiecăruia.

Spun acest lucru pentru că nu există momente când ți-ai dori să reglezi mai ușor climatizarea. Dar este deja o problemă modernă, cu care multe mașini se confruntă. Sistemul de operare este un pic complicat la început, însă te obișnuiești. Nu este structurat într-un mod tradițional, astfel că trebui să îl înțelegi mai întâi. Sunt multe funcții înghesuite pe acest panou așa că recomandarea mea este să te urci în mașină, i-ați ceva de ronțăit, și apucă-te să descoperi meniul și funcțiile.

Iar dacă te afli în mașină și trebuie să intri neapărat într-o conferință, trage pe dreapta într-un loc sigur. Mașina testată de noi a fost echipată cu camera video interioară, montată lângă oglinda retrovizoare. Cu ea poți face poze, clipuri sau, cum spuneam, poți intra într-un meeting online. O fi Mini despre distracție, dar cineva trebuie să și muncească.

Ecranul central este acompaniat de un head-up display montat fix în fața șoferului. Informațiile nu sunt proiectate pe parbriz, ci pe o fâșie de sticlă ce răsare din bord la fiecare pornire. Poți vedea viteza, nivelul carburantului, câtă putere folosești în orice moment, dar și alte informații despre sursele media. Îți oferă toate informațiile de care ai nevoie, iar tu nu îți iei ochii de la drum.

Mic la exterior, surprinzător de spațios înăuntru

Așa cum și strămoșul său a impresionat prin proporțiile modeste ale caroseriei, dar care ascundeau o cabină spațioasă prin contrast, și noul model reușește să păstreze acest etos. La bordul noului Mini hatch – în cazul nostru varianta în trei uși – pot călători patru persoane, incluzând șoferul. Grație formei pătrățoase a cupolei superioare, interiorul este surpinzător de spațios pentru o mașină din această clasă.

Da, vei duce lipsa spațiilor de depozitare. Cele din fețele ușilor sunt aproape inexistente, torpedoul este micuț, iar consola centrală îți oferă două suporturi de pahare și o cutiuță frumos ornată. Aici poți să îți pui cheile, guma de mestecat sau portofelul – orice ai mai „mini prin buzunare”.

Nu în ultimul rând, portbagajul, care nu este foarte generos. În cazul variantei cu trei uși pe care am testat-o, volum acestuia măsoară 210 litri. Dacă rabatezi bancheta spate, atunci volumul crește până la maximum 725 de litri.

Din fericire, postul șoferului este aerisit, ceea ce permite chiar și persoanelor înalte să își găsească ușor poziția la volan. Reglajele ample pentru coloana de direcție și pentru scaune ajută la acest lucru. Un singur lucru ar putea reprezenta o problemă, mai ales dacă vorbim despre persoane mai corpolente. Scaunele sunt destul de înguste, iar tetierele nu se reglează, fiind integrate în spătar. Eu nu am întâmpinat probleme, dar acest lucru poate diferi în funcție de conformația fiecăruia.

Ce avem sub capotă?

Mini Cooper S folosește un motor familiar nouă, anume B48. Acest motor de 2.0 litri, cu patru cilindri, pe benzină, dezvoltat de BMW, este montat pe mai multe modele din grup. Printre care și Cooper S. În cazul de față, motorul dezvoltă 204 CP și 300 Nm, fiind cuplat cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj, dezvoltată de Magna Powertrains.

Pe o caroserie care cântărește doar 1.360 kg (dacă includem și șoferul), motorul este relaxat. Astfel că Mini Cooper S poate sprinta de la o la 100 km/h în 6,6 secunde. Nu de puține ori, mașina are probleme în a-și pune puterea la sol, iar în volan simți fenomenul de „torque steer”. Aici se vede lipsa unui diferențial cu alunecare limitată, o modificare pe care i-aș aduce-o mașinii.

O alta ar fi evacuarea. Este foarte silențioasă, iar la interior este asistată de sunet pompat prin intermediul sistemului audio. Este o soluție ideală? Probabil că nu. M-a deranjat? Aproape deloc, dar am lipsa unor note reale, produse de o evacuare mai puțin restrictivă.

Din fericire, Mini Cooper S are alte atuuri și printre ele se numără șasiul. Suspensia este rigidă și vei simți asta, însă modul în care mașina răspunde comenzilor și faptul că nu a câștigat prea mult în greutate fac din noul Cooper S un model foarte distractiv. Te poți distra cu o doză de supravirare indusă prin ridicarea pedalei de accelerație sau poți aborda viraje cu mare precizie.

Sistemul de frânare mai performant, care vine ca parte a pachetului John Cooper Works, te ajută să oprești eficient. Pedala de frână este bine calibrată, ușor de dozat. Pe de altă parte, direcția, cu toate că rapidă și responsivă, mi s-a părut puțin cam vagă. Poate că un set de anvelope diferit ar fi îmbunățit situația.

Iar dacă erai curios și de viteza maximă, află că această rachetă de buzunar poate atinge 242 km/h.

Cum se conduce și cât de bine poți trăi cu o astfel de mașină?

Dacă locuiești într-un oraș aglomerat, precum București, Mini hatch, fie că este varianta de bază, Cooper S sau John Cooper Works, se va mișca excelent prin trafic. Parcările sunt floare la ureche, raza de bracaj de aproximativ 11 metri de ajută să manevrezi mașina ușor, iar vizibilitatea este excelentă.

Recomand, ce-i drept, să nu mergi cu mașina în Sport (sau Go Kart, așa cum este numit la Mini). Amortizoarele controlate electronic devin mai ferme și vei simți fiecare șină de tramvai, gură de canal și groapă. Pot aprecia silențiozitate amortizării, chiar dacă mașina este dotată cu suspensii sportive. Frânele nu sunt agresive în primă fază, astfel că nu vei da cu capul de volan de fiecare dată când oprești la semafor.

Pentru o persoană singură, varianta în trei uși este suficientă. Pentru familiile tinere recomand versiunea în 5 uși. Aceea dispune și de un portbagaj ceva mai mare. Cei 210 litri se epuizează repede, astfel că vei fi nevoit să rabatezi banchetele dacă ai de făcut cumpărături mai serioase.

Sunt sigur că pasionații de muzică vor aprecia sistemul audio Harman Kardon. Acesta oferă un bas puternic, care nu distorsionează, astfel că melodiile verii vor suna bine la volanul lui Cooper S. Nici consumurile nu sună rău. Spre exemplu, în oraș am obținut un consum de 10,3 litri/100 km, în timp ce valoarea în extraurban, pe DN, a scăzut la doar 6 litri/100 km. Pe autostradă vei vedea valori cuprinse între 7 și 8 litri/100 km. Media mea finală, după 390 km parcurși pe toate tipurile de drum, a fost de 7,7 litri/100 km.

Concluzii și prețuri

Cui i se adresează noul Mini Cooper S? Cred că principalul public va fi alcătuit din oameni tineri, eventual pasionați ai brandului și modelului. Caracterul jucăuș, efervescent și simpatic al mașinii o scoate din anonimat. Aproape că nu poți da greș cu cele două dungi de pe capota motorului și plafonul contrastant. Forma a rămas aceeași, în esență, dar modernizată acolo unde contează.

Interiorul reprezintă adevărata schimbare. Cred că aici Mini va da lovitura de grație pentru potențialii clienți. Mai ales prin acel ecran central, cu tehnologie OLED, care arată ca o bomboană colorată. Dacă reușești să te obișnuiești cu interfața, poți să îi mai ierți din neajunsuri.

Materialele folosite la interior sunt, de asemenea, interesante și clar axate pe gusturile publicului tânăr. Sunt doar puțin îngrijorat de suprafețele textile, în care praful își va găsi locul foarte ușor. O curățenie rapidă, odată pe lună, ar putea ajuta în timp la păstrarea aspectului „fresh”.

Altfel, dacă ai nevoie de mai mult spațiu, nu ai venit unde trebuie. Pentru asta, Mini are în gamă Aceman sau Countryman. Însă, dacă vrei o mașină distractivă, care atrage atenția în cel mai bun mod cu putință și dacă dispui de suma necesară, atunci Cooper S este pentru tine.

Fix configurația pe care am testat-o are un preț de listă de 43.045 de euro, cu TVA inclus.

Ți-am pregătit și o prezentare VIDEO:

