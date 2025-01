Versiunea alimentată cu CNG a lui Iveco Eurocargo a câștigat premiul „Sustainable Truck of the Year”

Iveco Eurocargo, alimentat cu gaz natural comprimat (CNG), a câștigat titlul de „Sustainable Truck of the Year”. Versatilitatea și eficiența i-au adus acest premiu.

Camionul Iveco Eurocargo, în versiunea sa alimentată cu CNG, a fost premiat cu titlul de „Sustainable Truck of the Year” la categoria „Distribuție” datorită caracteristicilor sale versatile și durabilității.

Premiile Sustainable Truck of the Year, instituite în 2016 de revista italiană de specialitate Vado e Torno, sunt acordate în fiecare an de un juriu independent format din jurnaliști din industrie. Alegerile juriului iau în considerare mai mulți factori, inclusiv durabilitatea, eficiența – din perspectiva reducerii emisiilor – precum și siguranța și confortul șoferului.

„Eurocargo a figurat de-a lungul istoriei camioanelor din ultimele trei decenii, menținându-și atractivitatea și competitivitatea fără a-și schimba vreodată abordarea și filosofia de bază. Chiar și în ultima sa versiune, Eurocargo continuă să întruchipeze, mai presus de toate, versatilitatea care i-a permis să își asume și să îndeplinească cu succes o gamă atât de largă de utilizări, afișându-se în același timp cu un stil și mai elegant și extinzându-și gama de caracteristici.”

Iveco Eurocargo, alimentat cu CNG, câștigă „Sustainable Truck of the Year”

Eurocargo, camionul de dimensiuni medii al producătorului italian, este produs din 1991, fiind unul dintre cei mai populari concurenți în acest segment. A fost dezvoltat pe o platformă de cabină modulară, permițând niveluri ridicate de personalizare. Producția are loc la fabrica de referință a mărcii din Brescia, care a găzduit toate generațiile de Eurocargo.

Noul Eurocargo este cea mai avansată versiune produsă vreodată. Camionul dispune de o cabină digitală reproiectată, noi sisteme de asistență pentru șofer, servicii digitale bazate pe conectivitate avansată și o mai bună eficiență datorită alimentării cu CNG, combustibil tot mai prezent în industria transporturilor.

Eurocargo este echipat cu o nouă generație de motoare Tector 7 CNG care sunt disponibile pentru întreaga gamă – singurul vehicul din gama de 12-18 tone care oferă gaz natural operatorilor care caută soluții de reducere a emisiilor. În plus, motorul de 6.7 litri este disponibil în trei versiuni: 220 CP, 250 CP și 280 CP. În plus față de capacitatea și puterea mai mari, Eurocargo oferă, de asemenea, cel mai bun consum de combustibil din categorie, împreună cu o reducere a emisiilor de CO2 de până la 10%.

