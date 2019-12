Care sunt diferenţele dintre motorul OHC, DOHC sau OHV

În funcţie de poziţia pistoanelor motoarele maşinilor pot fi de mai multe feluri: în linie, în V, în W, boxer sau chiar paraleli.

Însă mai există o clasificare şi în funcţie de poziţia axei cu came. Astfel putem avea motoare OHC, DOHC sau OHV.

OHC (OvearHead Camshaft) este un tip de motor care are axul cu came deasupra pistonului. Acest motor nu are tije metalice de transmitere a miscarii intre ax si supape, ci axul cu came este pus direct pe supape, prin intermediul tachetilor.

În felul acesta cei patru timpi se mişcă mai uşor, iar motorul devine mai eficient deoarece există mai puţină energie risipită.

DOHC este cel mai popular sistem

DOHC (Double OverHead Camshaft) este un motor care foloseşte acelaşi principiu ca şi cel OHC dar are două axe cu came. Acestea au în general 4 sau 5 supape pe fiecare cilindru, iar fiecare axa se ocupa de jumatate din ele.

Cele mai multe motoare moderne folosesc sistemul DOHC deoarece sunt mai silenţioase şi folosesc tacheti hidraulici sau mecanici care conferă toleranţe minime între piesele interne ale distributiei.

Sistemul OHV este cel mai învechit

Modelul OHV (OverHead Valve) are valvele deasupra pistonului, dar şi deasupra axei cu came. În cazul acestui tip de motor axa cu came este poziţionată mai jos de piston. Acest model este mai puţin folosit deoarece prin transmiterea mişcării prin tijele metalice către supape se pierde energie, ceea ce duce la un consum mai mare.