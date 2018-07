Carburanţii s-au scumpit puternic în doar 12 luni. Aveam cea mai ieftină motorină din Europa, acum există 8 ţări cu preţuri mai mici

În urmă cu un an de zile, pe 31 iulie 2017, preţurile carburanţilor în România erau mult mai mici. Potrivit datelor publicate de Comisia Europeană, un litru de benzină Euro95 costa, în medie, 4.57 lei, în timp ce un litru de motorină se vindea, în medie, cu 4.52 lei.

Potrivit Oil Bulletin emis în data de 23.07.2018, un litru de benzină Euro95 în România costă, în medie, 5.67 lei, în timp ce un litru de motorină costă, în medie, 5,73 lei.

Astfel, de la an la an, se constantă o scumpire a benzinei din România de peste 20%, în cazul motorinei creşterea fiind de peste 25%.

Benzina din România a urcat două poziţii în clasamentul preţurilor, iar motorina opt

În ceea ce priveşte clasamentul preţurilor din statele UE, în urmă cu un an România avea printre cei mai ieftini carburanţi. Benzina mai ieftină putea fi găsită doar în Bulgaria, însă când vine vorba de motorină nu există niciun preţ mai scăzut pe litru decât în România.

Astăzi, la un an diferenţă, România încă are preţuri mici la benzină faţă de celelalte ţări membre UE, însă am mai depăşit două state. În prezent, benzină mai ieftină se găseşte nu doar în Bulgaria, dar şi în Ungaria şi Polonia. Situaţia este alta la capitolul motorină, la doar un an diferenţă: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia şi Spania au preţuri mai mici.

Benzina bate motorină în România

După primele 6 luni din 2018, se remarcă preferinţa clienţilor din România pentru motoarele pe benzină. Ponderea acestora a continuat să crească, astfel că aproximativ 58,9% din parcul auto din România este compus din maşini pe benzină.

Dintre primele cele mai vândute 10 mărci/modele, 5 mărci şi 8 modele au o pondere a vânzărilor cu motorizări pe benzină peste această medie (58,9%), arată datele APIA (Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Autovehicule).