Şoc: viitorul Mercedes-AMG C 63 va avea un motor cu patru cilindri!

Şeful AMG Tobias Moers a dezvăluit într-un interviu luna trecută că viitoarea generaţie a modelelor AMG din Clasa C şi Clasa S va avea sisteme hibride de propulsie cu încărcare la priză. Într-un alt interviu, acelaşi Tobias Moers a dezvăluit că o versiune a motorului turbo de 2,0 litri care motorizează AMG A 45 şi AMG CLA 45 va fi folosită şi pentru modelele mai mari ale gamei.

Punând cap la cap aceste declaraţii, Autocar a anunţat deja, citând surse din interiorul AMG, că viitorul C 63 va abandona propulsorul V8 de 4,0 litri în favoarea unui sistem de propulsie hibrid cu încărcare la priză cu motor termic cu patru cilindri, care dezvoltă peste 500 CP. Astfel, viitorul C 63, care va ajunge în showroom în 2022, va fi primul model care va folosi versiunea electrificată a motorului cu patru cilindri din familia M139.

Puternicul propulsor dezvoltă deja 421 CP sub capota lui A 45 şi CLA 45, fără ajutoare electrice, iar construcţia sa permite montarea în configuraţii cu motor amplasat longitudinal. Versiunea electrificată ar trebui să dezvolte peste 510 CP pentru C 63, dar o versiune degonflată ar putea, de asemene, să îşi găsească loc sub capota lui C 43, care are în prezent un motor V6 de 3,0 litri.

Potrivit surselor Autocar, motorul M139 va adopta un sistem electric de 48 de volţi şi un sistem starter/generator care este deja folosit pe motorizarea cu şase cilindri în linie a lui CLS 53 4Matic+. Diferenţa este că sistemul mild hybrid al acestuia dispune de un motor electric de numai 24 CP, mult prea puţin pentru nevoile lui C 63. De asemenea, bateriile Li-Ion vor avea o capacitate mult mai mare decât cea de 0,9 kWh a lui CLS 53.