Ce reparații trebuie să faci înainte de ITP? Mașina nu trece Inspecția Tehnică în 2025 dacă are aceste defecte

Toate mașinile trebuie supuse unei verificări tehnice amănunțite la un anumit interval de timp. Vehiculele care nu trec de inspecție, nu mai pot fi conduse pe drumurile publice. Iată ce reparații ar trebui să faci înainte de ITP și care sunt principalele defecte pentru care mașina nu trece Inspecția Tehnică Periodică în 2025.

Legislația rutieră în vigoare permite circulația pe drumurile publice doar autovehiculelor care au Inspecția Tehnică Periodică valabilă.

ITP se face la cel mult 3 ani și sunt analizate în amănunt toate componentele vehiculului, inclusiv emisiile de noxe. Dacă sunt constatate defecțiuni majore sau periculoase, mașina nu va trece inspecția.

De aceea, este indicat să faci o verificare amănunțită a mașinii înainte de a merge la ITP.

Ce reparații trebuie să faci înainte de ITP?

Înainte de a duce mașina la ITP, este important să faci o verificare generală a mașinii:

să faci schimbul de ulei și filtre (de ulei, de carburant, de aer, de polen);

să verifici și, dacă e cazul, să completezi/înlocuiești toate fluidele (lichidul de frână, lichidul de răcire, etc)

să te asiguri că plăcuțele de frână nu sunt uzate și frâna de mână funcționează;

să testezi uzura ambreiajului;

să verifici dacă există erori în computerul mașinii;

să te asiguri că anvelopele nu sunt prea uzate;

să verifici dacă filtrul de particule funcționează corect;

să remediezi problemele electrice (faruri, stopuri, semnalizare);

să înlocuiești parbrizul, dacă e crăpat, etc.

Acestea sunt printre cele mai importante aspecte ce trebuie rezolvate, înainte de ITP. Altfel, există riscul ca mașina să nu primească drept de circulație dacă sunt constatate astfel de deficiențe.

Mașina nu trece Inspecția Tehnică în 2025 dacă are aceste defecte

Filtrul de particule are rolul de a distruge mare parte din noxele rezultate în urma arderii carburantului. Acesta face parte din sistemul de eșapament. Preia gazele la ieșirea din motor și le arde încă o dată la temperaturi foarte ridicate. În acest fel sunt distruse majoritatea particulelor nocive, înainte de a fi evacuate în atmosferă.

Dacă DPF/GPF nu funcționează, mașina va avea emisii de noxe peste limita legală. Ca în care nu va trece de verificarea tehnică.

De asemenea, dacă are urme ale unui accident (tablă îndoită, far spart, etc), mașina nu va primi drept de circulație.

Parbrizul crăpat este un alt motiv pentru care un vehicul e respins la ITP.

Printre problemele care duc la respingerea mașinii la ITP se mai numără:

sistemul de frânare ineficient;

defecțiuni de iluminare;

caroserie afectată de rugină;

lipsa documentelor.

Actele pe care trebuie să le ai asupra ta când faci ITP-ul la mașină sunt:

certificatul de înmatriculare;

asigurarea auto obligatorie valabilă (RCA);

cartea de identitate a mașinii.

În cazul mașinilor noi, ITP-ul este valabil pentru o perioadă de 3 ani, din momentul achiziției mașinii. Dacă autoturismul are între 3 și 12 ani vechime, atunci ITP-ul se face la fiecare doi ani.

Iar în cazul mașinilor care au fost puse în circulație de mai mult de 12 ani, Inspecția Tehnică Periodică trebuie refăcută anual.

