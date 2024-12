Noile tarife pentru asigurare auto obligatorie au fost publicate. Cât costă asigurarea RCA în 2025?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat noile tarifele pentru asigurarea auto obligatorie. În funcție de aceste prețuri de referință, firmele de asigurare vor stabili cât costă asigurarea RCA în 2025, în prima jumătate a anului.

Prețurile asigurărilor auto obligatorii s-au majorat constant, în ultimii ani, chiar dacă Guvernul a impus o serie de plafonări.

ASF impune tarifele de referință în funcție de care firmele de asigurări stabilesc prețul RCA.

Cât costă asigurarea RCA în 2025?

Conform tarifelor de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, asigurarea RCA va fi mai scumpă. Unii șoferi vor plăti peste 5.000 de lei pe an pentru o asigurare auto obligatorie.

Tarifele variază în funcție de zona în care este înregistrată mașina și se raportează la puterea motorului.

Astfel, pentru zona București-Ilfov, tariful de referință pentru cea mai ieftină asigurare auto va fi de 1.844 lei pe an. Această sumă trebuie plătită de cei cu vârste cuprinse între 51 și 60 de ani, care dețin o mașină cu o putere de cel mult 50 de kilowați.

Practic, tariful minim crește cu peste 8% față de prețurile practicate în prezent. În cazul mașinilor cu putere mare, tariful de referință crește cu peste 30%.

Pentru restul țării, cel mai mic tarif de referință este de 1.064 lei. Acesta se aplică pentru o mașină cu o putere de 50 KW, deținută de o persoană cu vârsta între 51 și 60 de ani.

Cel mai mare tarif de referință ajunge la 3.964 lei pentru o persoană sub 30 de ani care deține un vehicul de peste 300 KW.

Asigurarea auto obligatorie poate depăși 5.000 de lei

Cele mai mari creșteri vor fi pentru șoferii tineri, care au mașini puternice. În schimb, cei trecuți de 50 de ani vor beneficia de cele mai accesibile tarife, dacă au vehicule cu motoare sub 50 KW.

Pentru un vehicul de peste 300 KW, o persoană care are sub 30 de ani va plăti o asigurare de 5.240 lei pe an. Acesta este cel mai mare tarif de referință stabilit de ASF.

Șoferii din București și Ilfov vor plăti cu aproximativ 1.500 de lei mai mult pentru o asigurare RCA decât cei domiciliați în alte județe.

Iar persoanele sub 30 de ani vor plăti aproape dublu pentru asigurarea auto obligatorie față de restul categoriilor de vârstă. Asta pentru că riscul de a produce un accident rutier e mai mare în cazul tinerilor.

