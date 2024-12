Test Drive BMW i7 M70: Foarte controversat, dar la fel de rapid

BMW Seria 7 este una dintre acele mașini care au ajuns să aibă status de cult, iar noua generația a cutremurat adepții modelului prin alegerile curajoase în materie de design și trenuri de rulare. Pentru a înțelege mai bine acest model, am avut ocazia să testăm cea mai puternică versiune a sa, o limuzină electrică cu peste 600 CP.

Lansată în 2022, noua generație Seria 7 a adus mai multe premiere pentru modelul german de lux. Poate cea mai importantă dintre toate este aceea că, pentru prima oară în istorie, Seria 7 poate fi cumpărată și în format pur electric.

Bineînțeles, clienții încă au la dispoziție propulsoare termice, dar și plug-in hybrid, iar în unele piețe precum America de Nord, Seria 7 încă poate fi cumpărată cu un motor V8 supraalimentat.

Gama este completată de trei versiuni electrice, cu puteri cuprinse între 455 CP și 659 CP. Noi am luat-o la test pe cea mai puternică dintre ele pentru a vedea cum se comportă limuzina de lux complet electrică, acum asezonată și cu puțin fler din partea diviziei BMW M.

Ori îl iubești, ori îl urăști

Ca în cazul oricărei mașini, designul este subiectiv. Acolo unde unii oameni văd un model urât, alții poate văd frumosul și vice-versa. Dar noua generație Seria 7 pare că a reușit să împartă opinia oamenilor așa cum puține mașini au reușit de-a lungul timpului. Unii aprobă designul, alții îl blamează.

Fără dar și poate, noua generație Seria 7 reușește să iasă în evidență, fie că vorbim de grila iluminată de mari dimensiuni, farurile împărțite pe două nivele sau, în acest caz, o vopsea în două tonuri.

Sigur, dacă iei fiecare element în parte, mașina va părea agresivă, poate prea agresivă în anumite configurații, însă, ca tot unitar, cred că noul limbaj funcționează într-un mod propriu. Iar acest lucru se datorează masivității mașinii, fapt care îi conferă o prezență pe care nu o poți rata nici dacă vrei.

BMW i7 măsoară 5,39 metri în lungime deoarece compania a decis să producă limuzina doar într-o singură formă, cu ampatament extins. Astfel, distanța dintre punți ajunge la 3,21 metri, o valoare mai mult decât generoasă, care generează foarte mult loc pentru cei mai importanți pasageri ai unei astfel de mașini – cei de pe locurile din spate.

Partea din spate este ceva mai tradițională, cu un design mult mai cuminte, iar vopseaua în două tonuri accentuează linia mediană a mașinii. În plus, fiind un model M Performance, pachetul estetic conferă un plus de dinamism, dar și o sumedenie de embleme M de-a lungul caroseriei. Aspectul este completat de jantele de 21 de inch ce umplu bine aripile fără a fi exagerat de mari.

Camera de izolare

Așa aș putea numi cabina noii generații BMW Seria 7, iar motivele nu sunt puține. În definitiv, oricine alege să cumpere o astfel de mașină vrea să fie izolat de orice se întâmplă în afara ei. Noul Seria 7 reușește să facă acest lucru cu brio, grație izolării fonice foarte bune, a geamurilor acustice, dar și cu ajutorul perdeluțelor acționate electric pentru geamurile laterale, lunetă, dar și pentru plafonul panoramic.

În plus, sistemul de anulare al zgomotului reușește să facă această limuzină electrică asurzitor de silențioasă.

Senzația de cocon este amplificată de linia înaltă a caroseriei, care a dus la o suprafață vitrată relativ mică pentru o mașină atât de mare. Geamurile laterale, dar și parbrizul, sunt destul de înguste, ceea ce îți poate crea un sentiment ciudat la început.

Însă te obișnuiești rapid cu proporțiile mașinii, iar plafonul panoramic lasă să intre multă lumină la interiorul mașinii. În combinație cu tapițeria deschisă la culoare a plafonului (pe care sincer o recomand pentru că dă impresia unui spațiu mai mare), interiorul noii generații Seria 7 nu mai pare atât de întunecat.

Designul interior are o abordare aproape tradițională, în comparație cu interiorul extrovert. Cel puțin în această configurație cu cașmir și piele neagră, cabina are un aer sobru, chiar elegant, cu linii fluide și materiale plăcute la atingere.

Totuși, câteva artificii de design cristaline și-au făcut loc la interior, cum ar fi bara interactivă ce se întinde pe toată lățimea bordului. Această structură cristalină oferă iluminare ambientală, semnale luminoase (se aprinde intermitent odată cu luminile de avarie, iar bucățile de pe uși pot semnaliza prezența unui biciclist sau a unei mașini în unghiul mort).

Însă, cel mai important loc este cel din dreapta spate. Pasagerul ce va lua loc aici va avea parte de cel mai înalt nivel de confort, grație funcțiilor de încălzire, răcire sau masaj în scaun. De asemenea, dacă nimeni nu se află pe scaunul din față, poți selecta poziția Lounge, pentru cea mai confortabilă experiență de la bordul mașinii. Totul este controlat cu ajutorul ecranelor tactile din uși, care reprezintă doar o mică parte din tehnologia prezentă la bordul noului BMW Seria 7.

Cuvântul de ordine: Ecrane

Noua generație BMW Seria 7 poate avea la bord până la cinci ecrane. Există un instrumentar digital de 12,3 inch și un ecran pentru sistemul multimedia ce măsoară 14,9 inch în diagonală. Mai există alte două ecrane pe fiecare dintre fețele ușilor spate, cu ajutorul pasagerii pot controla o sumedenie de funcții de confort și entertainment, însă the big daddy este ecranul Theatre.

Acest panou ce măsoară 31,3 inch în diagonală, cu rezoluție 8K, reprezintă sursa principală de divertisment pentru pasagerii spate. Poate fi controlat atât prin atingere, fiind un panou sensibil la atingere, cât și prin cele două ecrane montate pe fețele ușilor spate. Pasagerii din spate pot accesa majoritatea platformelor de streaming din prezent, iar experiența de vizionare este acompaniată de un sistem audio excelent, furnizat de Bowers & Wilkins.

Dacă ne mutăm atenția către postul șoferului, vom regăsi un sistem de infotainment deja familiar, cu un ansamblu de ecrane pe care îl vedem pe foarte modele din gama producătorului german. Pe cele două panouri de înaltă rezoluție rulează iDrive 8.5, cea mai nouă versiune a software-ului dezvoltat de BMW. Și, pe lângă aceste două ecrane, șoferul are la dispoziție un head-up display de mari dimensiuni, foarte configurabil, care poate afișa diferite informații despre navigație, viteză sau sursele media.

Cu ce avem de-a face „sub capotă”?

În această versiune de top, limuzina pur electrică ascunde sub caroserie bicoloră două motoare electrice, alimentate de o baterie de 101,7 kWh (capacitate utilizabilă). Mașina păstrează motorul electric frontal de la i7 xDrive60, însă motorul spate este preluat de la SUV-ul iX M60. Astfel, puterea combinată ajunge la 659 CP și 1.015 Nm (1.100 Nm cu funcția Boost activată). Cu asemenea resurse la dispoziție și răspuns instantaneu din partea motoarelor electrice, masa de 2,8 tone este propulsată de la 0 la 100 km în doar 3,7 secunde, către o viteză maximă limitată la 250 km/h.

BMW i7 M70 nu este doar o mașină foarte rapidă în linie dreaptă, ci reușește să își controleze masa, până într-un punct, așa cum nu te-ai aștepta de la o limuzină de lux. Bineînțeles, avem de-a face cu un sistem de tracțiune integrală obținut din două motoare electrice, dar cu un bias evident pe puntea spate, ceea ce induce mașinii un caracter supravirator. Pentru o mai bună manevrabilitate la viteze mici și stabilitate pe viraje la viteze mari, i7 M70 este echipat în standard cu sistemul de direcție integrală.

Suspensia pneumatică asigură un nivel de confort foarte bun în modul de condus standard, însă devine suficient de fermă în modul Sport, atât cât este nevoie pentru a închega lucrurile fără a face ca ținuta de drum a mașinii să devină inconfortabilă. Este de apreciat că inginerii BMW nu au rigidizat suspensia într-un mod absurd, ci au reușit să ofere un balans plăcut între confort și dinamică.

O surpriză a fost direcția, care este foarte precisă, oferind în același timp un echilibru bun în modul de rulare standard. În modul de rulare Sport se întărește artificial, lucru cu care personal nu am rezonat. Pentru o astfel de mașină, calibrarea direcției este surprinzătoare și lucrează foarte bine alături de o parte frontală ce îți conferă încredere să abordezi virajele. De asemenea, direcția integrală face ca acest yacht să se simtă mai degrabă ca un speed boat agil.

Cum se comportă în utilizarea zilnică și cum stăm cu autonomia?

Atunci când nu vrei să abuzezi de toți cei 659 de armăsari electrici și lași mașina să se liniștească vei avea parte de o experiență cât se poate de calmă. Habitaclul bine izolat respinge aproape toate zgomotele din exterior, iar dacă ți se pare prea liniște, mașina îți pune la dispoziție suita de sunete create de Hans Zimmer. Fiecare mod are propria coloană sonoră – dacă pot spune așa – creând o atmosferă specifică în funcție de cel selectat.

Pot spune clar că nu este o mașină care se simte bine în oraș, mai ales pe străduțele înguste, cu toate că direcția integrală m-a ajutat să ies din câteva situații în care nu aș fi văzut cale de ieșire. Dacă găsești un loc de parcare suficient de mare, camerele la 360 de grade te vor ajuta să poziționezi cei 5,4 metri de mașină precis între linii sau, dacă preferi, poți lăsa asistentul la parcare să se ocupe de acest lucru. Ce-i drept, dacă alegi să călătorești pe locul dreapta spate, nu va trebui să te confrunți cu nimic din ce am enumerat mai sus.

În oraș am observat și cele mai mari consumuri, cu valori care pot atinge și 30 kWh, situație în care te poți aștepta la o autonomie de circa 300 km. Este un vehicul greu, cu multe accesorii, iar acest lucru îi afectează eficiența, lucru pe care îl vei observa în deplasările tale citadine. Însă, dacă nu stai doar în oraș și folosești mașina pe toate tipurile de drum, vei putea extrage circa 400 km dintr-o încărcare completă a bateriei. Aceasta este valoarea pe care am obținut-o pe durata testului, timp în care pot spune că am folosit din plin rezervele de putere ale mașinii.

Când va veni vremea să încarci BMW i7 M70, trebuie să știi că mașina suportă încărcare rapidă de până la 195 kW, iar BMW spune că astfel poți încărca bateria de la 10 la 80% în aproximativ jumătate de oră. Dacă alegi să folosești încărcarea AC, bateria poate trage din stație cu viteze de până la 22 kW.

Concluzii și prețuri

Noua generație a reușit să împartă părerile oamenilor, însă poate că asta și-a dorit producătorul, o mașină care să nu pice în anonimat. Seria 7 cu siguranță nu trece neobservat, iar desingul monolitic are destule unghiuri interesante, iar o configurație bună poate scoate la iveală ce are mai bun de oferit această caroserie.

Aspectul exterior poate fi dezbătut la nesfârșit, dar confortul, tehnologia și dinamica acestui model vârf de gamă reprezintă argumente solide, care ar putea să îi câștige pe cei încă nehotărâți. Este o mașină pe care trebuie să o vezi cu proprii ochi, dar mai important, trebuie să o conduci pentru a înțelege cu adevărat ce îți poate oferi.

Iar noua generație Seria 7 are multe de oferit: multe configurații ale trenului de rulare, multe opțiuni, multă tehnologie și foarte mult confort. Însă, toate acestea vin și cu un preț pe măsură. În forma sa de bază, BMW Seria 7 are un preț de listă de 109.000, fie că vorbim despre dieselul entry-level sau cea mai slabă configurație a electricului i7.

BMW i7 M70, cel mai puternic Seria 7 pe care banii îl pot cumpăra, are un preț de listă de 173.145 de euro. O configurație generos accesorizată, precum cea testată de noi, ajunge să coste 227.000 de euro, preț cu TVA inclus.

Urmărește Promotor.ro pe Google News