Test Drive Mazda CX-80 3.3 Diesel: Consum excelent și dotări premium într-un SUV echilibrat

Când restul pieței se gândește doar la „downsize-ing”, Mazda vine cu un SUV de segment D dotat cu un nou motor turbodiesel cu șase cilindri în linie de 254 CP. Mazda CX-80 este cel mai mare model al firmei japoneze vândută pe piața europeană, ea fiind construită pe baza SUV-ului CX-60.

Concepută pentru a maximiza eficiența pe șosea, aceasta este capabilă să obțină o economie remarcabilă de combustibil în toate scenariile, indiferent de cele aproape 2,2 tone pe care le cântărește.

La exterior, Mazda CX-80, este, în esență, o versiune alungită a lui CX-60

La prima vedere ar putea semăna cu sora sa mai mică, Mazda CX-60, dar în comparație cu aceasta (cu care împarte platforma) adaugă încă 26 de cm, ajungând la 5 metri lungime (4,990 metri, mai exact), 1,80 metri lățime și înălțime de 1,71 metri. Ampatamentul măsoară 3,12 metri care deschide un spațiu incredibil în interior, iar portbagajul ajunge la o capacitate de 687 cu cele 5 scaune în poziție normală. Partea din față seamănă și ea cu cea a lui CX-60, cu faruri Matrix LED în formă de ochi care se integrează cu grila în designul tipic Mazda, cu profil cromat.

Văzută din laterală și aici liniile sunt destul de curate, cu jante de până la 20 inchi, în timp ce vederea din spate pare mai voluminoasă decât a surioarei sale, datorită volumului mai mare din apropierea lunetei: trebuie să faci loc pentru capul pasagerilor din al treilea rând de scaune. Blocurile optice LED din spate amintesc și ele de cele din gama Mazda, fără artificii estetice deosebite.

Interior rafinat, tipic Mazda – Nu ar trebui să fim surprinși de atenția la detalii

Inserții din lemn, suprafețe moi, îmbinări solide și o alegere inteligentă a culorilor – toate acestea alcătuiesc un habitaclu premium. Pielea este moale, scaunele confortabile, reglabile electronic, încălzite și chiar ventilate. Volanul este și el acoperit cu piele, cu comenzi care sunt simple și intuitiv de utilizat.

În centru se află ecranul de peste 12,3 inci, foarte subțire și elegant ce se reglează prin controlerul rotativ central aflat pe consola centrală, în timp ce pentru Apple CarPlay și Android Auto controlul se face prin atingere. Instrumentarul de bord este și el digital, foarte mare, clar și ușor de citit, cu o grafică la fel de elegantă și rafinată.

Pentru pasagerii din spate există o consolă dedicată pentru controlul automat al climatizării. Scaunele din spate sunt bine tapițate și există prize USB, guri de aerisire, lumini de serviciu și pentru pasagerii de pe rândul al treilea. Însă, dacă aceștia vor să stea confortabil, cei din rândul doi vor trebui să stea ușor înghesuiți, ceea ce diminuează oarecum din senzația de lux. Cele două scaune din spate sunt mai potrivite doar pentru copiii mai mici.



Indiferent de numărul de scaune pe care îl specificați, există un grad bun de reglabilitate în ceea ce privește modul în care acestea culisează înainte și înapoi și modul în care spătarele se înclină în unghiuri diferite, astfel încât să puteți configura aspectul în funcție de nevoi.

Compartimentul pentru bagaje este impresionant, cu o capacitate minimă care pornește de la 258 de litri (cu scaunele ridicate), crește la aproximativ 700 de litri standard și depășește 2.000 de litri atunci când toate scaunele sunt culcate. Modelele PHEV primesc o priză de 1,5 kW în portbagaj, care poate fi utilizată pentru a încărca alte dispozitive electrice (cum ar fi o trotinetă electrică) sau pentru alimentarea aparatelor electrocasnice (un espressor este oricând o idee bună într-un picnic).

Consum și ținută de drum excelente

Ajungând la elefantul din cameră, să zicem așa, noul motor turbodiesel cu șase cilindri în linie și o cilindree de 3,3 litri, deși proiectat cu accent pe eficiență, acesta livrează în continuare 254 CP și un cuplu solid de 550 Nm. Alături de transmisia automată cu opt trepte, care oferă schimbări de viteze line și rapide, ansamblul funcționează exemplar. Tracțiunea integrală (AWD), disponibilă standard, prioritizează puntea spate, dar poate direcționa cuplul și spre puntea față atunci când condițiile o impun.

Mazda CX-80 poate că nu este cel mai puternic model din gamă, dar cei 254 CP sunt mai mult decât suficienți pentru a propulsa SUV-ul de 2,15 tone de la 0 la 100 km/h în 8,4 secunde. Unitatea cu șase cilindri are un mârâit acceptabil, iar vibrațiile sunt aproape inexistente odată ce se stabilizează în turații, în jurul pragului de 2.500 rpm. Cutia automată bine calibrată și răspunsul prompt al accelerației fac din condusul acestui turbodiesel o experiență plăcută și rafinată.

Suspensia dublu independentă – brațe duble în față și sistem multilink în spate – asigură un confort remarcabil. Chiar dacă CX-80 nu se remarcă printr-un comportament sportiv în viraje, direcția ușor grea transmite un sentiment de siguranță și control. Deși nu este agilă în sensul clasic, mașina compensează prin stabilitate și echilibru.

Surprinzător pentru dimensiunile sale, Mazda CX-80 este un SUV cu șapte locuri care oferă o experiență de condus plăcută și satisfăcătoare pentru șoferii pasionați. Controlul asupra caroseriei este excelent, iar direcția oferă feedback clar și o ușoară rezistență care inspiră încredere. Ținuta de drum este una dintre cele mai rafinate din segmentul său, ridicând standardul în ceea ce privește confortul și stabilitatea.

La capitolul consum, CX-80 punctează din nou. Pe parcursul unui test de peste 800 km, care a inclus autostradă, oraș și extraurban, consumul mediu afișat a fost de 7,4 l/100 km – un rezultat excelent pentru un SUV de această dimensiune și greutate. În traficul urban, consumul se stabilizează cu ușurință în jurul valorii de 8,8 l/100 km.

La viteze mai mici, masa mașinii transformă chiar și asfaltul de oraș în ceva acceptabil pentru pasageri, iar la viteze mai mari rafinamentul rulării se păstrează. Există puțin zgomot de vânt, chiar și la viteze mari, sau de pneuri în CX-80, și, în general, în Mazda CX-80 se păstrează o senzație de calm indiferent pe unde călătorești cu ea.



Mazda CX-80, prețuri, echipări și siguranță de 5 stele

Lista de prețuri a noii Mazda CX-80 cuprinde două motorizări și cinci echipări – Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi și Takumi Plus, pe care am și testat-o. Se pleacă de la o bază de 56.990 de euro pentru prima echipare combinată cu motorizarea plug-in hybrid de 327 CP, și se ajunge la 69.540 de euro pentru dieselul testat de noi.

Pentru acești bani, pe lângă ce am povestit mai sus, puteți obțineți elemente care includ iluminare ambientală cu LED, o oglindă interioară fără ramă, oglinzi retrovizoare rabatabile electric și încălzite, acces și pornire fără cheie, senzori de parcare față și spate cu o cameră de mers înapoi, hayon acționată electric, cruise control, volan încălzit, sistemul de infotainment Mazda Connect, precum și un afișaj head-up complet color, proiectat pe parbriz, printre altele.

Lista de sisteme avansate de asistență a șoferului standard este și ea cuprinzătoare, incluzând elemente precum alerta la traficul din spate și monitorizarea unghiului mort.

Modelul CX-80 a primit nota maximă de cinci stele la testele Euro NCAP, înregistrând scoruri ridicate în toate cele patru discipline: ocupant adult (92%), ocupant copil (88%), utilizatori vulnerabili ai drumului (84%) și asistență pentru siguranță (79%).

