Test drive Kia Rio - Clasa mică a devenit mai mare

Kia Rio a fost aleasă Maşina Anului în 2012, iar asta spune multe din start despre modelul de clasă mică al coreenilor.

Deşi modelul din test nu se remarca neapărat prin colorit, am fost foarte surprins să remarc privirile celor de pe stradă sau din alte maşini, destul de similare cu acele cazuri în care eram la volanul unor maşini mult mai scumpe. Motivul ar fi că Rio are atitudine şi dimensiuni bine proporţionate, iar sigla Kia are deja un bun renume susţinut de hatchback-ul CEED şi SUV-ul Sportage.

Trebuie să ştiţi că maşina nu este cea mai ieftină de pe piaţă - modelul de test costă 13.733 de euro. Pentru acest preţ primeşti foarte multe lucruri, iar unul din cele mai importante este transmisia automată. Pe lângă asta, Kia Rio vine cu tapiţerie din piele (opţiune), stă binişor la capitolul confort şi bifează toate sistemele de siguraţă activă pe care ar trebuie să le aibă o maşină din 2018.

De cum te sui în scaunul şoferului vei recunoaşte la interior designul caracteristic al mărcii. Planşa de bord este „curată”, fără elemente care să o aglomereze inutil. Ecranul sistemului de infotaintment de pe modelul testat era cam mic, însă informaţiile afişate erau bine structurate, iar contra cost se poate obţine un ecran de 7 inchi. Cu toate acestea, comenzile de pe volan, spaţiile de depozitare de pe coloana centrală şi din uşi, te fac să uiţi de micile lipsuri.

Ce contrastează la tapiţeria din piele sunt covoraşele de cauciuc, parcă ar fi mai potrivite unele textile.La interior găsim plastice tari pe bord şi planşele uşilor, dar pe consola centrală şi în jurul gurilor de aerisire găsim plastice lucioase care dau, per ansamblu, un aspect plăcut. Butoanele din zona display-ului sunt bine gândite şi uşor de accesat, iar cu cadranele clasice nu dai greş niciodată.

Cei din spate beneficiază de suficient spaţiu pentru picioare graţie ampatamentului de 2.580 mm, iar bancheta pare suficient de comodă pentru drumurile mai lungi. Totuşi, spaţiul la cap e doar rezonabil, dar cotiera sporeşte confortul la drumurile lungi. Concluzionând, habitaclul lui Kia Rio este reuşit, combinând în mod fericit ergonomia, calitatea materialelor şi spiritul practic.

Modelul de test avea sub capotă motorul pe benzină de 1.4 litri de 100 de CP şi un cuplu de 134 Nm, conectat la o transmise automată cu patru trepte. Chiar dacă transmisia nu oferă cel mai prompt răspuns la acceleraţia în forţă, rămâne cea mai confortabilă variantă de a te deplasa în oraş.

Suspensiile sunt cam rigide pentru drumurile şi hârtoapele Capitalei, dar nivelul de confort rămâne unul bun, în principal datorită scaunelor mai comode. În virajele rapide, Rio inspiră suficient de multă încredere şi siguranţă, ruliul fiind uşor controlabil.

Consumul mixt menţionat în fişa tehnică este de 5.0 litri la 100 de km. În trafic am obţinut o valoare de 7.2 de litri la 100 de km, un consum bun pentru mediul urban, mai ales că deja la sfârşit de iunie aerul condiţionat stă tot timpul pornit.

În privinţa preţului spuneam că maşina de test costă 13.733 de euro, însă cea mai accesibilă Kia Rio costă doar 11.010 euro. Pentru aceşi bani clientul primeşte versiunea 1.2 GSL Base, propulsată de un motor pe benzină de 84 CP şi 122 Nm, cu transmisie manuală.

Verdict

KIA Rio e o maşină confortabilă, cu un design unitar şi îndreptat spre publicul tânăr. Marele atu al lui KIA Rio îl reprezintă lista lungă de dotări opţionale, pe care regăsim unele demne de segmentele superioare, cum ar fi jantele de 17 inch, scaunele încălzite, sistem de navigaţie cu ecran tactil şi cameră pentru mersul înapoi, volan încălzit, tapiţerie din piele, butonul pentru pornirea motorului sau sistemul start/stop.

Fişa tehnică - Kia Rio 1.4 GSL AT 100 CP

Motor Cilindree (cmc) - 1368

Putere maximă/Turaţie (CP/rpm) - 100/6000

Cuplu maxim/Turaţie (Nm/rpm) - 133/4200

Viteză maximă (km/h) - 176

Lungime (mm) - 4065

Lăţime (mm) - 1725

Înălţime (mm) - 1450

Ampartament (mm) - 2580

Greutate (kg) - 1130

Volum rezervor (litri) - 45

Volum portbagaj (litri) - 325

