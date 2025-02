Roata de rezervă mai este obligatorie în 2025? Ce spune legea și ce soluții ai

Codul Rutier actualizat stabilește care sunt echipamentele obligatorii pe care un șofer trebuie să le aibă în mașină când pornește la drum. Printre acestea se regăsesc trusa de prim-ajutor, stingătorul de foc și triunghiurile reflectorizante. Dar, roata de rezervă mai este obligatorie în 2025 sau e un echipament opțional?

Legislația rutieră din România stabilește anumite echipamente obligatorii pe care șoferii trebuie să le aibă în mașină de fiecare dată când pornesc la drum.

Aceste dotări fac parte din kit-ul de siguranță. Dar, alte echipamente sunt doar recomandate, iar dacă nu se regăsesc în mașină șoferii nu riscă să fie amendați.

Dotări auto obligatorii pentru toate mașinile în 2025

Conform legii, toți șoferii sunt obligați să aibă în mașină:

trusă medicală;

stingător de foc;

două triunghiuri reflectorizante.

La aceste echipamente se adaugă vesta reflectorizantă și lanțurile antiderapante, dar numai în cazul vehiculelor de peste 3.5 tone.

Roata de rezervă mai este obligatorie în 2025?

Conform legii rutiere, roata de rezervă nu este obligatorie în 2025.

Dar, se poate dovedi extrem de utilă, mai ales dacă pleci la drum lung, în zone mai puțin circulate.

Oricând se poate întâmpla ca anvelopa să fie spartă de un cui sau chiar o piatră. Iar dacă ai roată de rezervă, cric și cheie de deșurubat roțile, poți rezolva singur problema.

În cazul în care nu ai, însă, „rezervă”, poți cere ajutorul unei firme de depanare care să îți vulcanizeze pe loc anvelopa. Sau poți chema o platformă să te tracteze până la cea mai apropiată vulcanizare.

Cum se montează roata de rezervă

Dacă îți schimbi singur roata, trebuie să îți iei toate măsurile de siguranță. Ceea ce înseamnă fie să muți mașina cu totul în afara drumului, dacă spațiul îți permite. Fie să montezi triunghiurile reflectorizante în spatele și în fața vehiculului, dacă mașina rămâne parțial pe șosea.

Triunghiurile se pun la cel puțin 50 de metri distanță de mașină, pe marginea drumului, pe linia farului și a stopului mașinii care se află cel mai aproape de carosabil.

Dacă roata pe care trebuie să o schimbi e pe partea cu șoseaua, asigură-te că triunghiurile reflectorizante sunt puse astfel încât tu să ai un spațiu de manevră cel puțin 1 metru între mașina ta și celelalte vehicule care circulă pe șosea.

După ce ai montat triunghiurile, poți trece la înlocuirea roții.

Cum se montează roata de rezervă:

tragi frâna de mână; deșurubezi prezoanele (șuruburile) de la roata la care ai făcut pană; poziționezi cricul în zona roții care trebuie schimbată; după ce ai fixat cricul, ridici mașina; dai jos roata la care ai pană; pui roata de rezervă în locul roții la care ai făcut pană; înșurubezi prezoanele cu mâna, ca să te asiguri că roata stă pe poziții; lași ușor mașina pe sol și te asiguri, încă o dată, că roata de rezervă e pe poziția potrivită; strângi prezoanele cât poți de tare.

Pentru a te asigura că ai strâns până la capăt piulițele, este indicat să apeși cheia de roți cu piciorul, chiar te poți lăsa cu toată greutatea pe aceasta.

Cum se montează cricul sub mașină

Este foarte important să știi cum se montează cricul sub mașină.

Cricul trebuie așezat pe o zonă cât mai stabilă, deci ai grijă să nu fie nisip sau pământ moale, ca să nu alunece în momentul în care ridici mașina.

Poți pune sub cric, dacă e nevoie, un lemn, un fier sau chiar o pânză rigidă, pentru a avea un plus de stabilitate.

Partea de sus a cricului trebuie poziționată pe o zonă metalică a șasiului, cât mai aproape de roata pe care o schimbi. Cea mai comună greșeală e poziționarea cricului pe pragul mașinii, care e din plastic, fibră sau tablă subțire. Ceea ce duce la avarierea pragului.

Dar, mai periculos e când mașina alunecă de pe cric sau acesta nu e poziționat corect și perforează podeaua sau pragul și cade. Asta poate duce la rănirea gravă a persoanei care montează roata de rezervă.

De aceea, e foarte important ca mașina să fie parcată pe o suprafață cât mai plană. Iar cricul să fie poziționat pe o suprafață rigidă, atât în partea de jos, cât și pe mașină.

Și, în orice moment să fii pregătit să te ferești, în cazul în care mașina se destabilizează. Deci, sub nicio formă nu trebuie să intri sub mașină când aceasta e ridicată pe cric, să nu ții piciorul sub vehicul și nici să nu te sprijin de acesta.

E suficient să o ridici 5-10 cm. de la sol mașina, până când roata nu mai atinge solul. Cu cât e mai sus, cu atât e mai instabil.

Amenda pentru lipsa dotărilor auto obligatorii în 2025

În cazul în care vă oprește Poliția și constată că nu aveți trusă sanitară, stingător sau triunghiuri, riscați să primiți 4 sau 5 puncte de amendă.

Aceeași sancțiune se aplică și dacă aceste dotări auto obligatorii sunt expirate. Ceea ce înseamnă o amendă cuprinsă între 810 lei și 1.012,5 lei.

Desigur, șoferii care nu au roată de rezervă nu vor fi sancționați, acest echipament nefiind obligatoriu.

