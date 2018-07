ANAF scoate la licitaţie maşini de lux. Bonus: McLaren MP4-12c începând cu 100.000 de euro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală scoate la vânzare mai multe bunuri confiscate de la rău-platnici. Printre acestea, ANAF Cluj scoate la licitaţie un Maserati Quattroporte M139 AB fabricat în 2009. Preţul licitaţiei porneşte de la 50.270 lei. Persoanele interesate să cumpere bunurile trebuie să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop.

Oferta ANAF-ului din Timişoara conţine şi un McLaren MP4-12c, negru, din 2011, care costă 476.228 de lei. Un astfel de bolid costă nou aproape 300.000 de euro.

Lista continuă cu un autoturism Mercedes-Benz ML300, an fabricaţie 2011, la preţul de pornire al licitaţiei de 64.400 lei, un Mercedes-Benz G Class 463 care se vinde cu 244.000 de lei şi un Mercedes A45 AMG care are un preţ de start de 83.000 de lei.

Participa la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua in contul reprezentanţei Finanţelor care se ocupă de licitaţie

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului ;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română ;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate ;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

