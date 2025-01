Ce trebuie să faci după un accident minor în 2025: Ghid pentru șoferi

Riscul de a fi implicat într-un incident rutier este destul de ridicat, în special în orașele aglomerate. De aceea, autoritățile dau posibilitatea șoferilor să se înțeleagă pe cale amiabilă dacă nu sunt victime sau pagube majore. Iată un scurt ghid actualizat pentru a ști ce trebuie să faci, în 2025, după un accident minor.

Evenimentele rutiere se împart, în general în două categorii principale:

accidente ușoare;

accidente grave.

Dar, accidentele ușoare sunt, la rândul lor clasate în funcție de numărul părților implicate sau a pagubelor produse.

În schimb, accidentele grave sunt considerate în urma cărora au rezultat victime omenești sau au fost înregistrate pagube semnificative.

Ce trebuie să faci după un accident minor în 2025

În momentul în care ești implicat într-un accident ușor, dar nu a fost implicată niciun alt vehicul, va trebui să te prezinți la poliție.

Chiar dacă singura pagubă a fost înregistrată la propria mașină, conform legii nu vei putea obține avizul de reparație decât dacă organele legii confirmă situația și dau un aviz de efectuare a reparațiilor necesare.

Dacă în accident sunt implicate trei sau mai multe vehicule, toți conducătorii auto trebuie să se prezinte la biroul de accidente ușoare. La fel și în cazul în care când e implicată o terță persoană. De exemplu, când sunt afectate casa ori gardul unei proprietăți private.

Dacă în urma accidentului, o persoană a fost rănită, trebuie chemată Poliția la fața locului. De asemenea, șoferii implicați nu au dreptul să mute mașinile din locul producerii accidentului.

Singura situație în care șoferii se pot înțelege fără a se prezenta la Poliție este cea în care în accident au fost implicate două vehicule. Într-o astfel de situație, se poate încheia o constatare amiabilă.

Cum se face o înțelege amiabilă

„Pentru evenimentele în care sunt implicate două vehicule, din care rezultă numai prejudicii materiale, asigurații pot informa societățile din domeniul asigurărilor și în baza unui formular tipizat prin care […] conducătorii vehiculelor implicate consemnează informații privind data şi locul producerii accidentului […] şi informații privind circumstanțele producerii accidentului”, se arată în Legea 132/2017, privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, ART. 17 (1).

Astfel, cei doi conducători auto vor descrie pe scurt cum a avut loc evenimentul rutier. Vor bifa o serie de căsuțe corespunzătoare celor întâmplate (Ex: am intrat pe contrasens/am virat fără să mă asigur, etc.).

Se va face și un desen sumar al incidentului, din care să se înțeleagă direcția de deplasare a celor două vehicule și poziția lor față de drum sau intersecție.

La final, fiecare șofer va nota datele personale de identificare, fiecare va trece numărul poliței RCA și va semna documentul.

Acte necesare pentru constatare amiabilă

Pentru a realiza constatarea amiabilă, ambii șoferi trebuie să dețină:

Asigurare RCA valabilă;

Carte de Identitate valabilă;

Permis de conducere valabil;

Certificat de înmatriculare.

Șoferii vor completa formularul de asigurare amiabilă cu toate aceste date de identificare.

„Completarea și semnarea formularului nu reprezintă o recunoaștere a răspunderii conducătorilor de vehicule, ci un cumul de elemente ce contribuie la soluționarea dosarelor de daună. Formularul de constatarea amiabilă de accident poate fi utilizat dacă sunt îndeplinite următoarelor condiții: din accident au rezultat numai pagube materiale, în accident au fost implicate numai două vehicule, nu se creează pagube materiale altei persoane decât celor doi conducători de vehicule implicați în accident, există acordul de voință al celor doi conducători auto, exprimat prin semnarea formularului”, se precizează pe site-ul Poliției Române.

Șoferul care și-a asumat vina pentru producerea accidentului trebuie să pună la dispoziția păgubitului și o copie după toate aceste acte.

În ce situații nu se poate face o constatare amiabilă după un accident minor

Sunt mai multe situații în care nu se poate încheia o constatare amiabilă:

șoferii nu se înțeleg asupra vinovăției;

sunt implicate 3 sau mai multe vehicule;

este implicată o terță persoană;

unul dintre șoferi nu are actele necesare (asigurare RCA, permis de conducere, talon, etc.).

Dacă accidentul nu s-a soldat cu victime, șoferii au la dispoziție 24 de ore pentru a se prezenta la Poliție și a raporta ce s-a întâmplat.

De asemenea, dacă e comisă o altă infracțiune, poți să chemi poliția. De exemplu, dacă ai suspiciunea că celălalt șofer a condus sub influența alcoolului sau e sub efectul unor substanțe psiho-active.

