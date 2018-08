Câte maşini Audi, BMW şi Mercedes-Benz s-au vândut luna trecută la nivel mondial

Vânzările cumulate ale mărcilor premium Audi, BMW şi Mercedes-Benz în luna iulie s-au apropiat de 500.000 de exemplare la nivel mondial. Audi a livrat 165.350 de maşini, BMW peste 164.000 de unităţi, iar Mercedes-Benz peste 167.000 de autovehicule.

Audi a livrat clienţilor 165.350 de maşini în luna iulie, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi lună din anul precedent. O creştere puternică faţă de iulie 2017 a fost înregistrată în Europa, de 14,3%, respectv 79.250 de unităţi. Vânzările în SUA au crescut cu 2,1% de la an la an, atingând 19.221 exemplare, iar în Mexic au crescut cu 22,7%, la 1.325 exemplare. Piaţa asiatică a fost una importantă şi pentru Audi în iulie. Peste 53.000 de maşini au fost vândute luna trecută în China şi Hong Kong, în creştere cu 3,8% faţă de iulie 2017.

În luna iulie, constructorul german Mercedes-Benz a vândut peste 167.000 de autovehicule, aceasta fiind a doua cea mai bună lună după vânzări din istoria companiei. Din total, peste 65.000 de unităţi au fost vândute în Europa - în scădere cu 13,9% de la an la an, 73.484 s-au vândut în regiunea Asia-Pacific - creştere de 4,6%, China remarcându-se cu 52.000 de unităţi din total, iar NAFTA (Canada, SUA, Mexic) a înregistrat vânzări de aproape 25.000 de exemplare - scădere de 19% faţă de iulie 2017. Cele mai vândute modele ale celor de la Mercedes-Benz au fost Clasa S, Clasa C şi gama de SUV-uri.

Constructorul bavarez BMW a vândut în luna iulie peste 154.000 de modele BMW (creştere de 0,7% de la an la an), iar divizia electrificată (BMW i, BMW iPerformance şi MINI Electric) a înregistrat vânzări de 10.649 exemplare. Din total, 76.971 de unităţi au fost livrate în Europa - scădere 2,1% faţă de iulie 2017, 64.820 de unităţi au ajuns în Asia - creştere de 3,9%, China reprezentând două treimi din total (46.692 unităţi), iar în America de Nord şi Sud s-au vândut 34.483 de autoturisme BMW.

