Răzvan Ştefănescu, şoferul maşinii înmatriculate în Suedia cu numere anti-PSD, depune plângere penală - VIDEO

Răzvan Ştefănescu, şoferul maşinii înmatriculate cu numerele M...PSD, a declarat, marţi, la sediul Brigăzii Rutiere, unde s-a prezentat cu avocatul său, că va depune o plângere penală, deoarece fiul său minor a fost pus în situaţia de a asista la audierea tatălui, care a durat câteva ore.

„Am întrebat în legătură cu drepturile minorului, de ce a trebuit băiatul meu să fie în cameră cu mine. Şi am întrebat şi ce se întâmplă, de fapt, că nu ştiam nimic de un dosar penal. Nu m-a anunţat nimeni că am dosar penal. S-a confirmat, e dosar penal deschis pe numele meu. (...) Doamna poliţistă m-a întrebat dacă vreau să duc minorul undeva. I-am spus că nu aveam unde să-l duc, să mă fi lăsat o oră, două să merg să-l duc pe fiul meu undeva unde aveam încredere. Dânsa ne-a luat împreună. (...) Da este (traumatizat n.r.). Ieri, cel puţin, era. I-am explicat că nu se întâmplă nimic, totul este bine. Mă tot întreba de ce m-a luat. Ştie de plăcuţe, dar el foloseşte Gura PSD şi râde. (...) Facem plângere penală, pentru că nu mi se pare corect. Mă puteau lăsa o oră să merg să las copilul undeva. Nu au fost de acord, mi-au spus că trebuie să mergem la poliţie”, a declarat Răzvan Ştefănescu, la sediul Brigăzii Rutiere.Acesta mai adaugă că, potrivit procesului verbal pe care l-a primit, permisul şi plăcuţele de înmatriculare i-au fost reţinute pentru că numerele sunt inactive.

CLICK AICI PENTRU VIDEO

„Aici mi-au spus asta, că de aceea au suspendat permisul. Celelalte plăcuţe erau în maşină. Am întrebat poliţiştii la opririle precedente dacă trebuie să schimb plăcuţele şi au spus că nu am voie să le schimb, pentru că fac altă infracţiune, şi să merg cu cele cu care am intrat în ţară. (...) Dacă cei din Suedia au decis că plăcuţele nu sunt ok, nu voi continua. Nu cred că îmi va mai da alte plăcuţe cu PSD. Vreau să-mi recuperez permisul de conducere, plăcuţele pot să le oprească ei. Nu am făcut nimic ilegal, dacă era ilegal, probabil că îmi părea rău”, a mai spus Ştefănescu.

La rândul său, apărătorul lui Răzvan Ştefănescu a declarat că în privinţa prezenţei minorului la audiere, se poate vorbi de o încălcare a drepturilor lui.

„Dorim să precizăm că am dorit să lămurim cadrul procesula în care s-a desfăşurat audierea domnului Răzvan Ştefănescu ieri. (...) Am constatat că s-a întocmit ieri un proces verbal de constatare a unei infracţiuni flagrante. Acesta însemnă că în mod intempestiv, s-a constatat că domnul Răzvan Ştefănescu prezumtiv a încălcat legea. (...) Vrem să constatăm care sunt motivele pentru care nu a fost lăsat să-şi ducă minorul într-o locaţie sigură astfel încât să nu-i fie încăcate drepturile. Vorbim de o încălcare a drepturilor minorului în această situaţie. (...) E interesant în ce context juridic s-au făcut ieri comunicările între birourile de informare poliţienească transfrontalieră, acele birouri de cooperare internaţională. La acel moment, dacă s-au făcut anterior date, trebuiau efectuat într-un cadru procesual. (...) Poliţia Rutieră nu a avut curiozitatea să verifice dacă dânsul îndeplineşte condiţiile prevăzute în Convenţie. I-a interesat doar evident o chestiune pur de cu totul altă natură”, a declarat avocatul Ioana Mateş.

Poliţia Rutieră a anunţat luni că maşina cu plăcuţe M...PSD a fost oprită de patru ori în trafic de Poliţie, începând cu data de 17 iulie, atunci când a intrat în ţară pe la Vama Nădlac, dar abia acum autorităţile au avut toate răspunsurile din partea autorităţilor suedeze.

Potrivit Polţiei Rutiere, maşina a fost oprită în trafic în ultimele două săptămâni pe raza a trei judeţe Hunedoara, Dolj, Olt şi apoi în Capitală.

"În momentul în care a intrat în ţară (n.r.: 17 iulie 2018) îndeplinea condiţiile.Ulterior, verificările le-am făcut noi. Este o situaţie inedită", a declarat şef director adjunct al Direcţiei Rutiere din Cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Marian Badea.

Brigada Rutieră transmite că a fost întocmit dosar penal pe numele lui Răzvan Ştefănescu, românul care conduce maşina M...E PSD, pe motiv că automobilul nu are drept de circulaţie în ţară cu acele plăcuţe, iar Biroul Interpol Stockholm a anunţat că numerele sunt valabile doar pe teritoriul Suediei.

Pe de altă parte, românul, care a rămas luni fără permis şi plăcuţe, susţine că a mai fost oprit de patru ori de Poliţie, dar a fost lăsat să plece fără probleme. Omul cataloghează gestul ca fiind hărţuire.